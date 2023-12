Moriya-Anleger wird’s freuen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Moriya-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungsänderung der Anleger als auch die Diskussionsintensität zeigen keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung dieses Punktes.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Moriya-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +11,38 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine Abweichung von -4,71 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Moriya-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 64, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 57,3 führt zu einer neutralen Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Moriya.