Quali-Smart Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Quali-smart hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,67 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 18,55 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Quali-smart im Branchenvergleich eine Underperformance von -105,22 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Quali-smart 90,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,06 HKD für den Schlusskurs der Quali-smart-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.042 HKD, was einen Unterschied von -30 Prozent bedeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,04 HKD) wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (+5 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Quali-smart für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Quali-smart war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Quali-smart festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb Quali-smart in beiden Aspekten eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Stimmung und den Buzz in den sozialen Medien.