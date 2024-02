Moriya Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Moriya-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3700 JPY einen Abstand von +16,77 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, aufweist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +37,21 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, wodurch ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Moriya diskutiert wurde, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die die Anleger besonders interessierten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Moriya-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung als "Neutral" für die Moriya-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.