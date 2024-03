Morinaga & Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung unter den Anlegern rund um die Aktie von Morinaga & -Japan war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Morinaga & -Japan-Aktie von 2667,5 JPY eine +3,74 prozentige Entfernung vom GD200 (2571,31 JPY), was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2700,61 JPY, was eine -1,23 prozentige Abweichung darstellt, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit wird der Kurs der Morinaga & -Japan-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für die Morinaga & -Japan-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der RSI7 liegt bei 24,15 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Morinaga & -Japan festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält die Morinaga & -Japan-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.