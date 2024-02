Morinaga & Aktie: DAS heißt noch nichts

Die technische Analyse der Morinaga & -Japan-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 2526,82 JPY liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 2711,5 JPY liegt, was einen Abstand von +7,31 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2674,99 JPY, was einer Differenz von +1,36 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung der Aktie als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt Morinaga & -Japan eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Aktie in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An drei Tagen war die Stimmung positiv, an insgesamt acht Tagen neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Basierend auf diesem Bild bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Morinaga & -Japan-Aktie liegt bei 37,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,5 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".