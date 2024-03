Morinaga & Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Morinaga & -Japan liegt der RSI7 aktuell bei 76,65 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Morinaga & -Japan überkauft ist, mit einem Wert von 70,01, was zu einem "Schlecht"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Morinaga & -Japan-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Morinaga & -Japan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Dies führt zu einer Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Morinaga & -Japan-Aktie aktuell bei 2555,37 JPY, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2576,5 JPY, was einen Abstand von +0,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2692,48 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Morinaga & -Japan-Aktie führt.