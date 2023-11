Morinaga & Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des letzten Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger bezüglich der Morinaga & -Japan-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es keine signifikante Veränderung im Vergleich zu sonst. Daher erhält die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Morinaga & -Japan liegt bei 80,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren gegenüber Morinaga & -Japan. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Morinaga & -Japan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4628,52 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5291 JPY liegt (Unterschied +14,31 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Rating von "Neutral", da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird die Morinaga & -Japan-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.