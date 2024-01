Morien Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) von Morien zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 11,76 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morien einen Wert von 52,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 320,34, was zu einer Unterbewertung von 84 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Morien im letzten Jahr eine Rendite von -50,01 Prozent erzielt, was 39,51 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,51 Prozent, und Morien liegt aktuell 39,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.