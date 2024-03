Mori-Gumi Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Mori-gumi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 323,92 JPY liegt, während der Kurs der Aktie selbst 359 JPY beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +10,83 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 346,18 JPY, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +3,7 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Mori-gumi-Aktie beträgt 54,55, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 41, was als Indikator für eine "Neutral"-Situation gilt. Insgesamt wird die Kategorie des RSI somit als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Mori-gumi in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird als insgesamt neutral wahrgenommen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Mori-gumi-Aktie als "Neutral" bewertet werden. Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie ein Gesamtwert von "Neutral".

Diese technische Analyse und die Einschätzung der Anleger-Stimmung und des Sentiments weisen darauf hin, dass die Mori-gumi-Aktie derzeit neutral bewertet wird.