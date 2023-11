Mori-Gumi Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird errechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum miteinander in Bezug gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Mori-gumi-Aktie: Der Wert liegt derzeit bei 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating zugesprochen. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 41,67, was darauf hinweist, dass die Mori-gumi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Mori-gumi daher ein "Gut"-Rating.

Bei Mori-gumi konnte in den letzten Wochen kein signifikanter Wandel im Stimmungsbild festgestellt werden. Eine Veränderung in dieser Hinsicht würde auftreten, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien entweder besonders positive oder negative Themen diskutieren würde. Da bei Mori-gumi keine Auffälligkeiten in diesem Bereich festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält Mori-gumi in dieser Hinsicht daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In Bezug auf Mori-gumi wurden in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen geführt, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In technischer Hinsicht ist die Mori-gumi-Aktie derzeit mit einem Kurs von 334 JPY um +0,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +8,23 Prozent liegt. Daher wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.