Mori-Gumi Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von Mori-gumi hat in der technischen Analyse eine positive Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6,28 Prozent vom aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Mori-gumi in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies basiert auf einer Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in den letzten Wochen, die hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert ansprachen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Messung der Stimmung rund um die Aktien von Mori-gumi ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Mori-gumi die Note "Neutral" vergeben.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Mori-gumi analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Mori-gumi in allen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, sowie in Bezug auf den langfristigen Stimmungsbild.