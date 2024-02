Mori-Gumi Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Beurteilung von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten haben die Mori-gumi auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Mori-gumi diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Mori-gumi derzeit um +1,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +6,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also in Bezug auf die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Mori-gumi-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 70,59, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung von 48,84 bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mori-gumi. Auch hinsichtlich der Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Zusammenfassend wird Mori-gumi daher für diese Stufe mit "Neutral" bewertet.