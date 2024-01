Mori-Gumi Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Compass Digital Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum misst. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI für Mori-gumi liegt bei 7,14, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,91 und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab überwiegend neutrale Themen, was zu der Einstufung "neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Mori-gumi-Aktie um 8,1 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 331,58 JPY, was zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "gut"-Rating.