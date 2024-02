Mori-Gumi Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) für Mori-gumi liegt bei 70,59 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mori-gumi. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität im Internet zu Mori-gumi ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt der langfristige 200-Tage-Durchschnitt eine positive Entwicklung für Mori-gumi, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Hingegen führt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird Mori-gumi auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.