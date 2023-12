Mori-Gumi Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Mori-gumi: Analyse der Stimmung, des Relative Strength Index und der technischen Chartanalyse

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild von Mori-gumi zu. In den vergangenen Monaten wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso ergab die Analyse der Rate der Stimmungsänderung eine Einschätzung als "Neutral"-Wert. In der Gesamtbewertung wird Mori-gumi daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Auch die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung hinsichtlich der Aktie neutral ist. Kommentare und Befunde waren neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird auch in dieser Betrachtung die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Mori-gumi zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Mori-gumi-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 310,79 JPY, und der letzte Schlusskurs von 333 JPY weicht um +7,15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Mori-gumi-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung, des RSI und der einfachen Charttechnik.