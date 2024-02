Mori-Gumi Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Für die Mori-gumi-Aktie liegt der RSI bei 70,59, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren gegenüber Mori-gumi. Es wurden vor allem positive Themen diskutiert, und es gab keine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mori-gumi daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Mori-gumi durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt für die Mori-gumi-Aktie einen deutlichen Anstieg über die letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch eine geringere Abweichung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Mori-gumi auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.