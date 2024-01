Morguard Real Estate Investment Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das Anleger-Sentiment für die Morguard Real Estate Investment Trust-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Morguard Real Estate Investment Trust-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,4 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,37 CAD weicht somit um -0,56 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,29 CAD) weist mit einer Abweichung von +1,51 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Zusammenfassend erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Morguard Real Estate Investment Trust als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert von 27,78 führt zu einer "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 42,36 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine Gesamteinstufung als "Neutral" für die Morguard Real Estate Investment Trust.

