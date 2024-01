Morguard Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmung unter Anlegern zu Morguard ist neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Diskussionsforen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu dieser Einschätzung führte.

Die Kommunikation im Netz ergab eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren keine positiv und eine neutral. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 145 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 36,82 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhielt Morguard eine positive Bewertung.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Morguard bei 103,43 CAD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führte. Der Aktienkurs selbst lag bei 105,98 CAD, was einem Abstand von +2,47 Prozent entspricht. Im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergab sich ebenfalls ein neutrales Signal.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Einschätzung für die Morguard-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren.