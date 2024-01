Morguard Aktie: Pleite oder Chance?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit war auch die Aktie von Morguard Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Morguard beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Morguard als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, gab es keine positiven, eine neutrale und keine negativen Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Morguard. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 145 CAD, was einer Erwartung von 34,7 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 107,65 CAD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen vergeben die Analysten daher die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Morguard liegt der RSI7 derzeit bei 14,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Morguard weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 103,44 CAD für den Schlusskurs der Morguard-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 107,65 CAD, was einer Differenz von +4,07 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (104,34 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,17 Prozent), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt erhält die Morguard-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzung, des Relative-Stärke-Index als auch der technischen Analyse.