Morgan Stanley Quartalszahlen: Experte prognostiziert Umsatzplus und Gewinnsteigerung

Morgan Stanley, eines der führenden Finanzunternehmen mit Sitz in New York City, wird in 90 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Analysten und Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von beeindruckenden 126,43 Milliarden Euro hat die Morgan Stanley Aktie bereits jetzt eine gewisse Größe erreicht. Die Präsentation der Quartalszahlen dürfte daher besonders interessant sein. Laut den Datenanalysen der Experten wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 11,02 Milliarden Euro. Für das laufende Quartal rechnet man nun mit einem Anstieg um etwa +2,60 Prozent auf 12,38...