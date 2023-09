Morgan Stanley: Quartalsergebnisse und Aktienprognose für die nächsten 12 Monate

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Morgan Stanley, das Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 26 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Wie werden die Umsatz- und Gewinnzahlen aussehen und wie hat sich die Morgan Stanley Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die aktuellen Schätzungen deuten darauf hin, dass Morgan Stanley im 3. Quartal einen Umsatz von 12,60 Mrd. EUR erzielen wird, was einem leichten Anstieg von +1,30 Prozent im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Beim Gewinn wird hingegen ein Rückgang um -2,00 Prozent auf 2,41 Mrd. EUR erwartet.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten optimistischer gestimmt und prognostizieren einen Umsatzanstieg von +2,50 Prozent auf 9,96 Mrd. EUR sowie einen leicht rückläufigen Gewinn von -5,20 Prozent auf ebenfalls 9,96 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

In den letzten 30 Tagen hat der Kurs der...