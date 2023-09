Morgan Stanley Quartalsbilanz: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

In einem Monat ist es soweit: Das Unternehmen Morgan Stanley aus New York wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Zudem interessiert sie, wie sich die Morgan Stanley Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung der Morgan Stanley Aktie beträgt derzeit 136,59 Mrd. EUR. In 28 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten prognostizieren einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von 11,32 Mrd. EUR. Nun wird mit einem Plus von +1,30 Prozent gerechnet, was einem Gesamtumsatz von 12,55 Mrd. EUR entspricht. Der Gewinn hingegen soll um -2,00 Prozent auf 2,40 Mrd. EUR fallen.

Für das gesamte Jahr zeigen sich die Analysten...