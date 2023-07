Morgan Stanley Quartalsbilanz in 79 Tagen: Aktionäre erwarten Umsatzplus und Aktienwachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Bald ist es soweit: Morgan Stanley, das Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 79 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre warten gespannt auf die Zahlen und fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Außerdem interessiert sie, wie sich die Morgan Stanley Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung der Morgan Stanley Aktie beträgt aktuell 140,18 Mrd. EUR. In den kommenden Wochen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 3. Quartal des letzten Jahres betrug der Umsatz noch 10,91 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +1,40 Prozent auf 12,12 Mrd. EUR prognostiziert.

