Morgan Stanley Quartalsbilanz in 20 Tagen - Erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung

In genau 20 Tagen wird das Unternehmen Morgan Stanley, mit Hauptsitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Viele Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,40 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um +1,40 Prozent auf 12,66 Mrd. EUR ansteigt. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -2,00% fallen und sich auf 2,42 Mrd. EUR belaufen.

Bei genauerer Betrachtung des vergangenen Jahres sind die Analysten optimistischer gestimmt. So erwarten sie für das Gesamtjahr einen Anstieg des Umsatzes um +2,40 Prozent sowie einen Rückgang des Gewinns um -5,40 Prozent auf insgesamt 10,00 Mrd. EUR. Trotz dieses...