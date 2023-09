Morgan Stanley Quartalsbericht: Umsatzzuwachs und Gewinnprognosen im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

Morgan Stanley, ein in New York ansässiges Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, wird in 45 Tagen seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Anleger interessieren sich dafür, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Morgan Stanley-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der Morgan Stanley-Aktie beträgt derzeit 130,46 Mrd. EUR. Da sind wir gespannt auf die neuen Quartalszahlen zur Börseneröffnung. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser damit, dass im Vergleich zum Vorquartal ein leichter Umsatzzuwachs erzielt werden kann. Im dritten Quartal 2022 erzielte Morgan Stanley einen Umsatz von 11,20 Mrd. EUR. Nun wird ein Umsatzsprung von +1,30 Prozent auf 12,42 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -2,00 Prozent auf 2,38...