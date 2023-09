Morgan Stanley: Anstehende Quartalszahlen und Kursprognosen erzeugen Spannung bei Aktionären

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

In knapp einem Monat wird das in New York ansässige Unternehmen Morgan Stanley seine Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Morgan Stanley Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Morgan Stanley Aktie beträgt derzeit 132,17 Mrd. EUR. Die Anleger und Analysten warten gespannt auf die neuen Quartalszahlen, denn laut aktuellen Datenanalysen wird ein leichter Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz von Morgan Stanley noch 11,32 Mrd. EUR, nun wird mit einem Anstieg um +1,30 Prozent auf 12,55 Mrd. EUR gerechnet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -2,00 Prozent fallen und sich auf 2,40 Mrd. EUR belaufen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher optimistisch gestimmt: Der...