Morgan Stanley Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Morgan Stanley 8 Mal positiv, 4 Mal neutral und kein einziges Mal negativ bewertet, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gibt jedoch keine neuen Analystenupdates für Morgan Stanley aus dem letzten Monat. Der Durchschnittskurszielwert für die Aktie, basierend auf den Meinungen der Analysten, liegt bei 98,08 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 6,72 Prozent steigen könnte, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 91,91 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien des "Finanzen"-Sektors hat Morgan Stanley mit einer Rendite von 13,91 Prozent eine um 3 Prozent höhere Performance erzielt. Allerdings liegt die Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den letzten 12 Monaten bei 20,17 Prozent, was bedeutet, dass Morgan Stanley mit 6,26 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Morgan Stanley waren in den letzten Wochen positiv, mit vermehrten positiven Kommentaren in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die vermehrte Diskussion und gestiegene Aufmerksamkeit für die Aktie führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Morgan Stanley ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen aus den letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht" erhält. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 1 gute Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.