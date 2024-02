Morgan Stanley Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Morgan Stanley schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte. Mit einer Differenz von 2,06 Prozentpunkten (3,65 % gegenüber 5,71 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen konnte bei Morgan Stanley eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Morgan Stanley daher ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten für Morgan Stanley, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, ergeben insgesamt ein "Gut", da es 6 Kaufempfehlungen, 4 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen gibt. Das Durchschnittskursziel der Analysten liegt bei 97,7 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,04 Prozent entspricht, da der Aktienkurs zuletzt bei 85,67 USD notierte. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" bewertet wird. Schließlich lassen sich sieben Handelssignale ermitteln, von denen ein Signal positiv und sechs negativ sind. Dies führt letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Morgan Stanley bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.