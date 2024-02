Morgan Stanley Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten zwölf Monaten haben 10 Analysten ihre Bewertungen zur Morgan Stanley-Aktie abgegeben. Von diesen waren 6 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Morgan Stanley-Aktie. Für den letzten Monat liegen keine Updates von Analysten zu Morgan Stanley vor. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen der Analysten ergibt, liegt bei 97,7 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 14,32 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 85,46 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Morgan Stanley somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morgan Stanley liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,02 (Kapitalmärkte) deutlich niedriger ist (ca. 76 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Morgan Stanley daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im vergangenen Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit von den Anlegern. Daher erhält die Morgan Stanley-Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete Morgan Stanley in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,91 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,59 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -13,5 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 2,96 Prozent im letzten Jahr, wobei Morgan Stanley 10,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.