Morgan Sindall Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Morgan Sindall-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 68, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 39,6 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ein "Neutral"-Rating für die Morgan Sindall-Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" weist die Morgan Sindall-Aktie mit einer Rendite von 54,36 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung auf, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,66 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 46,7 Prozent deutlich darüber und erhält erneut ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Morgan Sindall-Aktie bei 1914,48 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 2175 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +13,61 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2063,44 GBP, mit einem Abstand von +5,41 Prozent, was erneut zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung für die Morgan Sindall-Aktie, was zu einer langfristig positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit überwiegend positive Bewertungen für die Morgan Sindall-Aktie in verschiedenen Kategorien.