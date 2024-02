Morgan Sindall Aktie: Was könnte passieren?

Die Dividendenrendite von Morgan Sindall beträgt derzeit 4,6 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Durchschnitt von 3,69 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Morgan Sindall eine Rendite von 39,55 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Bauwesen" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 1,52 Prozent, wobei Morgan Sindall mit 38,03 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morgan Sindall beträgt 16, was im Vergleich zum Branchenwert von 37,26 unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Morgan Sindall beträgt der 7-Tage-RSI 56,82 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Morgan Sindall daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.