Morgan Sindall Aktie: Hammer-Nachricht!

Morgan Sindall mit positiver Dividendenrendite und Anlegerstimmung

Morgan Sindall weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,28 Prozent. Dieser geringe Unterschied führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morgan Sindall 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauindustrie als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 1976,96 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2230 GBP liegt, was einer Abweichung von +12,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2175,9 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,49 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Morgan Sindall basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Gut".