Morgan Advanced Materials Aktie: Füße still halten!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Morgan Advanced Materials hat in den sozialen Medien in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erhalten. Überwiegend wurden dabei positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten sehen die Morgan Advanced Materials-Aktie insgesamt neutral, da in den letzten 12 Monaten 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Bewertung und 0 negative Bewertungen vorlagen. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist neutral. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 315 GBP, was einer 18,2-prozentigen Kursentwicklung entspricht. Die Analystenbewertung führt daher ebenfalls zu einer neutralen Einstufung.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 4,99 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,26 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als neutral.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor hat die Aktie von Morgan Advanced Materials eine Rendite von -8,72 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 10,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.