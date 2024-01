Morgan Advanced Materials Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Morgan Advanced Materials im Fokus der Diskussionen, wobei vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite von Morgan Advanced Materials mit -8,72 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Die mittlere Rendite in der "Maschinen"-Branche beträgt 8,47 Prozent, wobei auch hier das Unternehmen mit 17,19 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morgan Advanced Materials mit einem Wert von 12,71 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der "Maschinen"-Branche ist und daher als unterbewertet eingestuft werden kann. Das Branchen-KGV liegt bei 36,08, was einen Abstand von 65 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Morgan Advanced Materials-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 265,97 GBP lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 283 GBP (+6,4 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (251,73 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,42 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Morgan Advanced Materials-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.