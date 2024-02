Morgan Advanced Materials Aktie: Am Scheideweg

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Morgan Advanced Materials untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt ein "Neutral". Im vergangenen Jahr gab es keine Kaufempfehlungen, eine neutrale und keine negativen Einschätzungen. Im letzten Monat gab es ebenfalls eine neutrale Empfehlung und keine negativen. Das Kursziel der Analysten für Morgan Advanced Materials liegt im Durchschnitt bei 315 GBP, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 16,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Alles in allem führt die Untersuchung der Analysten zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt 4,99 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,23 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Morgan Advanced Materials-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage bei 263,25 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 270 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Gesamtbeurteilung der Morgan Advanced Materials-Aktie ergibt sich daher als "Neutral" aufgrund der Stimmung, der Analysteneinschätzung, der Dividendenpolitik und der technischen Analyse.