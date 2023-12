Morellaration Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die technische Analyse zeigt, dass die Morella-Aktie derzeit -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -50 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung gegenüber Morella insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutet darauf hin, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daher erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Morella wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Morella wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Morella weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass Morella weder überkauft noch überverkauft ist. Daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Morella-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.