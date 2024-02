More Acquisitions Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für More Acquisitions wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die More Acquisitions-Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei More Acquisitions eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei More Acquisitions in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen im Fokus standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der More Acquisitions-Aktie eine Abweichung von +8,33 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) um +12,07 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.