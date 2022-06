Morawiecki: 40 Millionen Polen werden ihr Land verteidigen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Bürger sind nach Ansicht von Regierungschef Mateusz Morawiecki im Falle eines russischen Angriffs zu breitem Widerstand bereit. "Sollte Russland jemals daran denken, Polen anzugreifen, muss Russland, muss der Kreml wissen, dass es in Polen 40 Millionen Polen gibt, die bereit sind, sich der Waffe in der Hand zu erheben, um ihr Heimatland zu verteidigen", sagte Morawiecki am Montag bei der Einweihung einer Sportschießanlage im schlesischen Myszkow. In Polen gibt es seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine stark gestiegene Nachfrage nach Schießtrainings.

Morawiecki betonte, der Ukraine-Krieg habe allen vor Augen geführt, dass die Freiheit nicht selbstverständlich gegeben sei. Auch Polen habe sich für mehrere Jahrhunderte "unter dem Stiefel Russlands" befunden. "Wir wollen nicht in diese Unfreiheit zurück. Wir lehnen ihren Kolonialismus und Imperialismus ab." Daher werde Polen auch seine Armee vergrößern und mit neuen Waffensystemen ausrüsten.

Nach Angaben der zentralen Statistikbehörde GUS hat Polen derzeit etwas mehr als 38 Millionen Einwohner. Allein in Deutschland lebten aber im Jahr 2021 knapp 871 000 Menschen mit polnischer Staatsbürgerschaft.