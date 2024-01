Moonpig Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Von den vier Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Moonpig-Aktie sind alle vier Einstufungen "Gut". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 212,5 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 34,41 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 158,1 GBP. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Moonpig liegt bei 55,1, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 59,05, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Moonpig-Aktie mit einem Kurs von 158,1 GBP derzeit um -6,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +2,09 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf die Moonpig-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.