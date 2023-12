Moon Environment Aktie: Das wird teuer!

Die technische Analyse von Moon Environment-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 14,49 CNH, was einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 13,47 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,66 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI beträgt 75,9, was auf eine Überkaufung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 43, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Maschinen"-Branche hat Moon Environment in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,72 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 17,41 Prozent über dem Durchschnitt, was zu demselben Rating führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich Moon Environment neutral, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,56 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Moon Environment-Aktien gemischte Signale zeigen, sowohl in technischen als auch fundamentalen Aspekten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird.