Moon Environment Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Moon Environment neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Moon Environment-Aktie beträgt der RSI7-Wert 77,27, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 40,41 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar drehen kann. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Moon Environment wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Moon Environment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,48 CNH, während der Kurs der Aktie (13,71 CNH) um -5,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 13,69 CNH, was einer Abweichung von +0,15 Prozent entspricht und die Aktie für diesen Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Moon Environment im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") mit einer Rendite von 16,99 Prozent mehr als 18 Prozent darüber liegt. Die "Maschinen"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,06 Prozent auf, während Moon Environment mit 18,04 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.