Moog Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse des Finanzmarktes eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Moog wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 35,03 Punkte geschätzt, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso wird der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis mit 39,35 als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Moog in den letzten Wochen eine positive Veränderung. Dies wird als positiv bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Moog für diese Stufe daher ein gutes Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Moog-Aktie um 28,98 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was ebenfalls positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Schlusskurs, der um 9,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, auf ein gutes Rating hin.

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Moog im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von 21,69 Prozent deutlich schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Rendite von Moog mit 218,5 Prozent deutlich darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Moog in verschiedenen Bereichen sowohl positive als auch negative Entwicklungen aufweist.