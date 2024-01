Moody's löst Jubelsturm aus!

Moody's wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den letzten beiden Wochen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt zeigt die Anlegerstimmung daher eine negative Einschätzung. Die Redaktion konnte auch 3 eindeutig negative Signale identifizieren und bewertet daher die Stimmung als "Schlecht".

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet, erscheint Moody's im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Kapitalmärkte) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 45,07, was einen Abstand von 20 Prozent zum Branchen-KGV von 56,67 bedeutet. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ist Moody's derzeit um 3,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, gehandelt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". In Bezug auf die letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +12,91 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Moody's eine Dividendenrendite von 0,85 Prozent auf, was 4,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.