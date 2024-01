Moody's-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die technische Analyse der Moody's-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 337,97 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 386,84 USD, was einem Unterschied von +14,46 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und dieser beträgt aktuell 372,05 USD, was zu einem ähnlichen Schlusskurs von +3,98 Prozent führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie von Moody's eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Moody's liegt aktuell bei 3,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 45,68, was darauf hinweist, dass Moody's weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Moody's-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für die Moody's-Aktie aus den letzten zwölf Monaten ist "Gut", mit 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose zeigt ein Abwärtspotential von -15,17 Prozent, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Moody's in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.