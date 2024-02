Moody's Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Mit einer Dividendenrendite von 0,85 Prozent liegt Moody's 4,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Kapitalmärkte-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments in diesem Bereich eher unrentabel ist. Aus diesem Grund erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Derzeit beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Moody's 45,07 Euro. Dies bedeutet, dass die Börse 45 Euro für jeden Euro Gewinn von Moody's zahlt. Im Vergleich dazu werden für vergleichbare Werte in der Branche 27 Prozent mehr gezahlt, da der durchschnittliche Wert momentan bei 61 liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Moody's verläuft aktuell bei 348,56 USD, während der Aktienkurs selbst bei 380,12 USD aus dem Handel ging. Dies zeigt einen Abstand von +9,05 Prozent an und erhält daher die Einstufung "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 386,04 USD, was einer Differenz von -1,53 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich für Moody's auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Moody's in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".