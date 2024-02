Moody's Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Aktienkurs von Moody's hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Finanzsektor liegt Moody's 151382,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 407622,65 Prozent, wobei Moody's aktuell 407583,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben die Aktie von Moody's in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 329,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -11,65 Prozent entspricht, und somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Moody's beträgt derzeit 0,85 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,71 liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Moody's beträgt aktuell 45, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 61, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.