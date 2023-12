Moody's Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Analyse von Moody's-Aktien zeigt, dass von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 5 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 325,71 USD, was einen potenziellen Rückgang um -15,96 Prozent vom letzten Schlusskurs (387,58 USD) bedeutet, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird Moody's von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie von Moody's über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine konstante Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung und einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45 deutet darauf hin, dass die Aktie von Moody's unterbewertet ist, da die Börse 14 Prozent weniger für jeden Euro Gewinn zahlt als für vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 52, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Moody's-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält Moody's eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.