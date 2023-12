Moody's Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

Die Analystenbewertung der Moody's-Aktie liegt aktuell bei "Gut". Dieses Rating basiert auf 5 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 325,71 USD, was einem Abwärtspotenzial von -16,69 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 390,99 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier, jedoch insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Die Dividendenrendite von Moody's beträgt derzeit 0,85 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,79 % für die "Kapitalmärkte". Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Moody's in den letzten 12 Monaten eine Performance von 39,4 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt nur um 11,09 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,31 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Im Vergleich dazu hatte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 6,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Moody's um 32,94 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, wodurch es aus dem Fokus der Anleger gerückt ist und ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Moody's-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.