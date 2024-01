Moody's Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Moody's-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 386,84 USD lag, was einem Unterschied von +14,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 337,97 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 372,05 USD, was einem Anstieg von +3,98 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Moody's also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Moody's ist hingegen überwiegend negativ, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Negative Meinungen sowie negative Themen rund um Moody's führten zu einer "Schlecht"-Bewertung. Weiterhin zeigen Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 bei 3,07 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Moody's überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 45,68, was bedeutet, dass Moody's weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Moody's-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich der Dividende wird Moody's im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,61 %) als niedriger bewertet, da die Dividende bei 0,85 % liegt, was einer Differenz von 4,76 Prozentpunkten entspricht. Daher resultiert die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung von Moody's.