Moody's Aktie: Das ist beeindruckend!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Moody's beträgt derzeit 45,07, was 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Moody's in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung von Moody's erhalten hat.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Moody's in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 39,4 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 10,06 Prozent, wobei Moody's mit 29,34 Prozent deutlich darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Moody's-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 349,25 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 379,86 USD, was einem Unterschied von +8,76 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts, der bei 385,54 USD liegt, ergibt sich jedoch eine negative Differenz von -1,47 Prozent zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Moody's also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs von Moody's, was eine negative Differenz von -4,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Moody's in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.